На юге Петербурга пешеход попал под колеса автомобиля

Во Фрунзенском районе Петербурга пешеход попал под колеса автомобиля. Об этом 7 ноября сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла днем на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы. Молодой человек при невыясненных обстоятельствах попал под машину и оказался прижат кузовом. Экстренным службам пришлось доставать его при помощи домкрата. По словам очевидцев, мужчина получил очень серьезные травмы.

Подробности ДТП выясняет дорожная полиция.