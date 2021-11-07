На юго-востоке Петербурга колесо от грузовика попало в стекло легковушки

В Невском районе Петербурга у «Газели» отвалилось колесо и прилетело прямо в лобовое стекло проезжающей мимо легковой машине. Об этом 7 ноября сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем на Октябрьской набережной. У грузового автомобиля «Газель» прямо по ходу движения отвалились два колеса. Одно улетело вперед и остановилось у поребрик, а другое выскочило на встречную полосу и попало в лобовое стекло проезжавшего мимо легкового автомобиля.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать некачественные услуги шиномонтажа.