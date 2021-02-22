Умерла Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова

Известная своей ролью радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова ушла из жизни. На данный момент причины смерти актрисы пока неизвестны. На этот момент женщине было 74 года.

Об этом рассказала дочь артистки Мария Миронова 22 февраля.

"Моя мама сегодня скоропостижно ушла из жизни... Сердце разрывается", — рассказала Миронова.

На счету у Екатерины Градовой роли в четырех фильмах, восьми спектаклях, а также 20 театральных постановках. В 1982 году получила Орден Дружбы народов за заслуги в производстве советских телевизионных фильмов и за активное участие в создании «Семнадцати мгновений весны». В 1983 году Градова получила звание Заслуженного артиста РСФСР.