В июле добраться в Выборг на «Ласточке» можно будет только в воскресенье

Жители и гости Санкт-Петербурга в июле 2022 года смогут отправиться в Выборг на «Ласточке» в специальном вагоне для туристов только один раз в неделю - каждое воскресенье. Билеты по данному направлению можно приобрести в кассах Финляндской вокзала на Площади Ленина.

Как сообщается в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, для того, чтобы отправиться на экскурсию в Выборг, необходимо приобрести билет на «Ласточку», которая отправляется с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в половину десятого утра. Кроме того, нужно купить билет на экскурсию, стоимость которой составляет 99 рублей. Так называемый «туристический» вагон находится в самом конце поезда.

Во время поездки опытные экскурсоводы расскажут пассажирам исторические и удивительные факты о тех пунктах, которые будет проезжать поезд.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что уехать из Петербурга в Сортавалу можно будет на дополнительных «Ласточках».









