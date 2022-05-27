Между Петербургом и Сортавалой запустят дополнительные «Ласточки»

Дополнительные "Ласточки" по маршруту Петербург-Сортавала запустят в июне. Курсировать по этому направлению они будут до августа. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Из Петербурга поезд будет выходить в 08:30, а прибывать в Сортавалу в 12:37. Отправление из Сортавалы в сторону Северной столицы будет осуществляться в 20:18, а в Петербурге электричка прибывает в 00:05.

Предприятие отмечает, что дополнительные электрички будут более комфортны для пассажиров. График движения "Ласточек" также состыковали с графиком ретропоезда "Рускеальский экспресс", который курсирует от Сортавалы до Горного парка "Рускеала".