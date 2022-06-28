Петербуржцы смогут улететь за границу рейсами новой авиакомпании

Жители Санкт-Петербурга смогут отправиться в Ереван на рейсах новой авиационной компании Flyone Armenia уже с 1 июля 2022 года, на самолетах Airbus A320.

Как сообщается в пресс-службе авиационной компании, воздушные судна Flyone Armenia начнут регулярно осуществлять полеты из Санкт-Петербургского аэропорта Пулково в аэропорт Еревана «Звартноц» с пятницы, 1 июля. Об этом пишут РИА Новости.

Данные авиационные рейсы будут осуществлять полет четыря дня в неделю: в понедельник, среду, пятницу и субботу. Маршрут воздушных суден будет проходить по двум направлениям: Петербург-Ереван и Ереван-Петербург.

Авиакомпания Flyone Armenia ранее уже осуществляла полеты в такие крупные города мира, как Париж, Москва, Тбилиси, Лион и Сочи. Данная авиационная компания стала обладательницей сертификата, который разрешает выполнять коммерческие воздушные перевозки, в конце октября 2021 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что авиакомпания Nordwind начнет осуществлять полеты из Северной столицы в Томск.