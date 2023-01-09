Петербург остается привлекательным для туристов даже после окончания новогодних праздников

Петербург вошел в тройку лидеров среди регионов, которые остаются востребованными у туристов после окончания новогодних праздников, заняв второе место. А на первом месте оказалась Москва.

Самым востребованным железнодорожным направлением по России после новогодних праздников стала Москва. После Нового года в столицу планируют отправится 25,5% пассажиров. Средняя цена за билет на одного человека в одну сторону составляет 3,4 тысячи рублей. Больше всего билетов в это направление оформляют из Петербурга, Симферополя и Краснодара. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на “Туту.ру”.

Вторым по популярности стал город на Неве. Сюда намерен отправиться каждый десятый пассажир. Средняя стоимость билета на человека в одну сторону составит 3,2 тысячи рублей.

Также вошли сразу четыре южных направления: Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь.

Ранее Cанкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург вошел в тройку городов, которые россияне хотели бы посетить на Рождество.