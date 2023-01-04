Петербург стал одним из самых популярных городов на Рождество у россиян

Санкт-Петербург вошел в тройку городов, которые россияне хотели бы посетить на Рождество.

Согласно данным онлайн-сервиса OneTwoTrip, Северная столица находится на втором месте по популярности у туристов в дни Рождества. Так, на город пришлось 23% всех бронирований гостиниц. В среднем за остановку на ночь в петербургском номере можно отдать 2,5 тысячи рублей.

Лидером по посещениям стала Москва, - на столицу пришлось 25% от всех заказов гостиниц. Сочи заняло третье место с 14% от всех бронирований. Кроме того, в пятерку российских городов, которые пользуются популярностью в Рождество вошли Казань и Нижний Новгород.

Интересно, что самые дорогие отели находятся в Москве и Казани. Средняя цена за ночь в трёхзвёздочном отеле в этих городах составит 3,8 тысяч и 3,9 тысяч рублей соответственно. А вот в Сочи средняя стоимость номера - примерно 1,5 тысячи рублей.

Некоторые россияне не против на Рождественские праздники слетать заграницу.Самой большой популярностью пользуются Пхукет, Стамбул и Дубай.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Северная столица достаточно быстро вернулась в "норму" после пандемийных ограничений. Так, за 2022 год городской бюджет пополнился на 366 миллиардов рублей благодаря туризму.