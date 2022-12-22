Туристы в 2022 году принесли в казну Петербурга более 360 млрд рублей

Петербург быстро вернулся в туристическую “норму” после пандемийных ограничений. За 2022 год бюджет города пополнился на 366 миллиардов рублей благодаря туризму. Это на 57 процентов больше показателей предыдущего года.
В текущем, 2022 году, путешественники потратили в Северной столице на 57 процентов больше, чем в 2021 году, когда в регионе еще действовали коронавирусные ограничения. Об этом сообщает Neva.Today.
В Смольном отметили, что туризм является одной из градообразующих отраслей. Он способствует не только развитию торговли, но и созданию новых рабочих мест.
Ежегодно множество людей выбирают город на Неве для отдыха и путешествий. Кроме того, в городе стараются сохранить уникальное культурно-историческое наследие города.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что В Ленобласти будет развиваться мототуризм.