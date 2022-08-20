  • 20 Август 2022
USD 20.08.2022 59.1321 -0.8249
USD ММВБ  
EUR 20.08.2022 59.3934 -1.5023
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В России введут обязательные QR-коды для туристов

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

По всей России с осени будут действовать обязательные QR-коды для туристов.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, с 1 сентября 2022 года в России станут обязательными для туристов электронные путевки и QR-коды. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Закон был принят с целью защиты россиян от возможных афер. Кроме того, это позволит сделать туристический рынок более прозрачным, так как электронные путевки позволят лучше отслеживать все процессы. Также отмечается, что третьи лица не смогут получить доступ к данным туристов.

Вносить данные в единую нформационную систему будут операторы и турагенты.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм

    Лучшее в Петербурге

    Жителям Петербурга рассказали об уникальности Медного всадника в день его 240-летия

    читать далее →

    Президент Путин раскритиковал главу ОСК за убыточные контракты

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    19.08.22
    Апарт-отелю Putilov Avenir присвоена категория «Три звезды»
    18.08.22
    Все про картонные коробки
    15.08.22
    В Петербурге повысили надежность сетей МегаФона
    11.08.22
    МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала
    10.08.22
    Быстро, качественно, со склада: множество металлоизделий в наличии и под заказ
    10.08.22
    МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза 
    09.08.22
    Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение потребителей
    08.08.22
    АО «ЛОЭСК» выступило партнером фестиваля «Фонтанка SUP»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram