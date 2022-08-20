В России введут обязательные QR-коды для туристов

По всей России с осени будут действовать обязательные QR-коды для туристов.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, с 1 сентября 2022 года в России станут обязательными для туристов электронные путевки и QR-коды. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Закон был принят с целью защиты россиян от возможных афер. Кроме того, это позволит сделать туристический рынок более прозрачным, так как электронные путевки позволят лучше отслеживать все процессы. Также отмечается, что третьи лица не смогут получить доступ к данным туристов.

Вносить данные в единую нформационную систему будут операторы и турагенты.