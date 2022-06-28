Запрет полетов в южные направления России продлен на неделю

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 городов России до 6 июля. Ограничения действуют с конца февраля. На данный момент это 21-ый раз, когда они были продлены.

Сейчас невозможно попасть в аэропорты Анапы, Симферополя, Ростова-на-Дону, Геленджика, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Брянска, Белгорода и Элисты.

Ведомство рекомендует российским авиакомпаниям организовать перевозки по альтернативным маршрутам: в аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя на юге и в аэропорты Москвы в центральной части страны. Также можно воспользоваться железнодорожными маршрутами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пулково открылась фотовыставка в честь 90-летнего юбилея аэропорта. Петербуржцы и гости города могут увидеть фотоснимки аэропорта прошлых лет: деревянные терминалы 1930 года, а также ранние каменные здания.