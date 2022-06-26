Аэропорт Пулково открыл выставку фотовыставку в честь 90-летнего юбилея

В Петербурге 90 лет назад впервые сели самолеты на посадочную полосу аэропорта Пулково. Теперь он принимает около 450 рейсов в день.

Через воздушное пространство Пулково каждый год проходят более 20 миллионов туристов. А самолеты из аэропорта Северной столицы летают по 140 направлениям.

Ежедневно в Пулково совершается около 450 рейсов в различные точки мира. А способствуют этому около четырех тысяч сотрудников, которые работают в петербургском аэропорту. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Помимо постоянных работников, в Пулково трудятся студенты. В 2021 году они пришли в аэропорт для участия в проекте «Взлетная полоса»: молодежь учится тонкостям профессий, связанных с авиацией.

В честь 90-летнего юбилея Пулково открылась ретроспективная выставка. Петербуржцы смогут увидеть фотоснимки аэропорта прошлых лет: деревянные терминалы 1930 года, а также ранние каменные здания.