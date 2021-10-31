Минстрой: расходы въездного туриста в России составляют менее 900 долларов

Министерство строительства и ЖКХ разработало проект госпрограммы «Развитие туризма», в которой подсчитаны расходы путешественников в России. Данные анонсированы 30 октября.

Иностранные туристы чаще всего едут в Петербург и в Москву, на другие города России приходится всего 30% турпотока.

По данным Всемирной туристской организации, расходы въездного иностранного туриста в России составляют менее 900 долларов США. В то же время, во Франции, Австрии, Испании эта сумма достигает более 1100 долларов на человека.

До пандемии россияне ежегодно совершали около 30-40 млн турпоездок за границу. Общие траты граждан в иностранных государствах доходили до 35-40 млрд долларов США в год.