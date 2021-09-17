Более 40 петербуржцев отравились в Тунисе

Отзывы недовольных отдыхающих появились на сайте Tripadvisor.

В четырехзвездочном тунисском отеле One Resort El Mansour произошло отравление более 40 туристов из Петербурга. Об этом одна из туристок сообщила изданию «Фонтанка».

Российское посольство утверждает, что лишь несколько человек обратились к медикам: «По нашей информации, имеются разовые случаи обращения за медицинской помощью. В настоящий момент ничего не представляет угрозы для здоровья наших граждан. Одновременно связались с туроператорами и представителями гостиницы, в том числе для установления причин произошедшего».

В то же время на сайте Tripadvisor один из туристов пишет: «Получили пищевое отравление — рвота, диарея. Много туристов с отравлением. Еда ужасная, плита, на которой жарят некоторые блюда в столовой, вся чёрная: много раз жарят на одном и том же масле, не меняя его».

Другая пользовательница сайта также рассказывает об отправлении: «13 сентября в 5 часов утра проснулась от боли в желудке, сразу началась рвота, затем диарея. Не помогало ничего. Вызвали врача по страховке. Он поставил диагноз "пищевое отравление", заверил, что не ротавирус. Спросил, ели ли рыбу... Альтернативы по питанию здесь нет, только ресторан отеля».