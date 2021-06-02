Из Петербурга отменили авиарейс во Франкфурт

В Петербурге не состоятся вылеты из Москвы и Петербурга во Франкфурт. Рейсы планировались 2 июня, в среду, авиакомпанией Lufthansa. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Руководство авиакомпании отметило, что это только разовый случай. Причиной изменения расписания в воздушном пространстве называют отсутствие разрешения от воздушных ведомств. Однако не сообщается, какая из сторон не выдала разрешение.

Напомним, власти России разрешили Lufthansa облетать Белоруссию, однако такие рейсы необходимо согласовывать каждый день. На второй день лета компания не получила необходимое разрешение на вылеты.