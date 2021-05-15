В аэропорту Волгограда увеличится число рейсов в Санкт-Петербург

Уже в июне месяце полёты из Волгограда в Санкт-Петербург столицу станут легче.

На данном авиамаршруте с конца мая (31 числа) будут осуществлять авиаперевозки воздушные судна российского производства SuperJet 100. Самолёты, в салонах которых оборудовали бизнес- и экономкласс, будут осуществлять перелёты в вечернее время, сообщается на сайте международного аэропорта Волгограда.

В Волгограде авиасудна будут приземляться в 21 час 40 минут, отправляться в Санкт-Петербург будут в 22 часа 40 минут. Время в полёте составит 2 часа 25 минут. Рейсы будут актуальны до 30 октября 2021 года.

Узнать расписание и приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиаперевозчика.