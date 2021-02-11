Финляндия закрывает три КПП для въезда россиян

МВД Финляндии сообщает об изменении режима работы пунктов пропуска на границы с Россией. Так, в ночное время пункты не будут работать. Соответствующее ограничение продлится до 25 февраля.

Так, с 19 февраля нельзя будет проехать ночью через следующие пропускные пункты: «Нуйямаа» («Брусничное»), «Ниирала» («Вяртсиля») и «Ваалимаа» («Торфяновка»).

Однако, запрет не распространяется на грузовые перевозки и на срочное пересечение границы. Кроме того, точные часы запрета на въезд не уточняются. Причиной ограничения движения через КПП на границе Финляндии и России стало усугубление эпидемиологической обстановки в мире.