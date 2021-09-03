В ноябре ОЖД назначит еще пять дополнительных поездов, связанных с Петербургом

В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) сообщили, что на время ноябрьских праздников Федеральная пассажирская компания назначит еще пять дополнительных поездов. Составы будут курсировать между Санкт-Петербургом и другими городами Северо-Запада России. Поезда будут ездить с 4 по 7 ноября.

Согласно данным из пресс-центра ОЖД, появятся дополнительные поезда: №10 Санкт-Петербург — Архангельск, № 11 Петрозаводск — Санкт-Петербург, № 350 Костомукша — Санкт-Петербург, № 610 С.-Петербург-Сонково, № 677 Великие Луки — Санкт-Петербург.

Также 3 ноября пустят дополнительный состав из Петрозаводска в Костомукшу.

Отметим, что в четверг, 4 ноября в России празднуется День народного единства. Таким образом, пятница, 5 ноября, также станет нерабочим днем за счет переноса выходного со 2 января 2021 года. Это означает, что россияне будут отдыхать четыре дня — с 4 по 7 ноября.