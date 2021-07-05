С 15 июля возобновится автобусное сообщение между Петербургом и Хельсинки

Представитель Латвийского перевозчика Ecolines Андрей Волков сообщил, что с 15 июля между Санкт-Петербургом и Хельсинки возобновится автобусное сообщение. Напомним, что рейс был закрыт с апреля 2020 года.

«Идя навстречу многочисленным пожеланиям пассажиров, с 15 июля Ecolines восстанавливает регулярное движение по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки», — сообщили в компании. Также добавили, что отправляться автобус будет по вторникам, четвергам и субботам. Через некоторое время рейс начнет осуществлять поездки ежедневно.

Однако в транспортной компании отметили, что к поездке будут допускать только те пассажиры, которые имеют при себе необходимые документы и разрешения стран отправления и прибытия.

Отметим, что с 25 июня было возобновлено автобусное сообщение Северной столицы с Лаппеенранта.