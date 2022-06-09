Около 45% туристов из России не доедут до Антальи

К концу текущего года уменьшение туристического потока из России в популярный турецкий курортный город составит 45% по сравнению с периодом до пандемии. По сравнению с прошлым годом туристический поток упадет на 17%.

В Петербурге туристические сезон в самом разгаре. Как пишет «МК в Питере», городской портал Visit Petersburg признан лучшим среди тематических сайтов для туристов.

Ассоциации туроператоров России (АТОР), которая дала прогноз по падению туристического потока, объяснила снижение интереса к отдыху в Турции падением объема перевозок. Если с июня по октябрь в Анталью из российских аэропортов будут летать по 500 рейсов в неделю, то за этот период они смогут перевезти порядка 2,5 миллионов человек. То есть в общей сложности в Анталье отдохнуть порядка трех миллионов россиян за год.