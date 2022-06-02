Мультимодальные поездки на Валаам из Петербурга станут ежедневными

С субботы, 4 июня, из Петербурга запустят ежедневные мультимодельные перевозки на остров Валаам. Об этом сообщает пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании». Аналогичные поездки также в ежедневном режиме будут доступны и из Москвы.

Поезда дальнего следования и электрички будут прибывать к пристани в Сортавале. Далее путь к Валааму туристу проделают на скоростных «Метеорах». На сайте и в приложении РЖД доступна продажа билетов на мультимодальные поездки. Комбинированный билет будет включать поездку и на поезде, и на «Метеоре».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что между Петербургом и Сортавалой увеличили количество скоростных пригородных электропоездов «Ласточка». Дополнительные поезда будут курсировать до конца августа.