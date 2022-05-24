«Невский экспресс» будет ходить в Москву чаще

Расписание курсирующего между Москвой и Петербургом поезда «Невский экспресс» изменится с 1 июня. Поездов между мегаполисами станет больше.

В пресс-службе Федеральной пассажирской компании уточнили, что поезд будет отправляться 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

С Московского вокзала «Невский экспресс» будет отбывать в 6:50, приезжая на Ленинградский вокзал столицы в 10:52. Отправление с Ленинградского вокзала запланировано в 19:40. Прибывать в Петербург поезд будет в 23:44.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Евпаторию снова можно будет добраться на поезде «Таврия». Он снова начнет ходить 26 мая.