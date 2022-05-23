"Таврия" снова соединит Петербург и Евпаторию

"Таврия", следующая по маршруту из Петербурга в Евпаторию, на этой неделе возобновит курсирование. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".

Поезд возобновит движение в четверг, 26 мая, из Петербурга, а из Евпатории в субботу, 28 мая, и будет ходить вплоть до 1 октября через день.

Поезд отбудет от Московского вокзала в 19:16, а в Евпаторию приедет через две ночи и один день в пути в 12:40. Из Крыма поезд будет отправляться в 17:55 и прибудет в Северную столицу через день в 13:01.

Поезд будет проходить через Тверь, Воронеж, Рязань и Ростов-на-Дону. На полуострове поезд будет останавливаться на станциях Багерово, Керчь, Владиславовка, Джанкой и Саки. Этим летом из Петербурга в Крум будут идти при поезда - в Феодосию, Евпаторию и Севастополь.