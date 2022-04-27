Во Всемирной туристской организации подтвердили, что Россия выходит из неё

Россия выходит из Всемирной туристской организации (UNWTO). Как сообщает РИА Новости, намерении российской Федерации покинуть UNWTO подтвердили в самой организации.

Во Всемирной туристской организации уточнили, что полный выход из неё является длительным процессом и займет год. Однако членство России в UNWTO будет приостановленно немеделнно.

Ранее приостановку членства России обсудили на заседании исполнительный совет Всемирной туристской организации. Оно стало первым в истории, на котором обсуждался выход страны-члена из UNWTO. 72% участников заседания высказались вподдержку внеочередной генеральной ассамблеи.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что членство России в Совете по правам человека ООН временно приостановлено.