Членство России в Совете по правам человека ООН временно приостановлено

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 7 апреля, приняла решение о временной приостановке членства России в Совете по правам человека ООН. Об этом сообщает ТАСС.

За данное решение проголосовали 93 страны-участницы. 24 выступили против. Воздержались 58 делегаций, однако воздержавшиеся при подсчетах не учитываются. Известно, что резолюцию о временной приостановке членства России не поддержали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Конго, КНДР, Эритрея, Эфиопия , Габон, Иран, Казахстан, Мали, Киргизия, Лаос, Никарагуа, Сирия. Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Китае рассказали, чего пытается достичь США в отношениях с Россией.