Ограничения на полеты на юг России будут действовать до 1 мая

Режим временного ограничения полетов в аэропорты центральных и южных регионов России продлен. Как соообщили в Росавиации, он будейт действовать до 1 мая.

Под запретом по-прежнему отсаются полеты в 11 городов. Самолеты не будут летать в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Утчоняется, что запрет действует до 3:45 1 мая.

Авиакомпаниям предложен строить альтернативные маршруты, используя для этого аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что режим ограничения полетов в аэропорты южных регионов России был продлен до 25 апреля.