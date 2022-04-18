Самолеты на юг России не будут летать еще неделю

Временное ограничение полетов в ряд южных и центральных регионов России продлено до 25 апреля по решению Росавиации. В ведомстве рекомендовали организовать перевозку пассажиров альтернативными маршрутами.
Полеты приостановлены в аэропорты 11 российских городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Согласно обновленному распоряжению, ограничения будут действовать до 03:45 25 апреля 2022 года.
Авиакомпаниям предложено строить альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Турция планирует создать авиакомпанию специально для перевозки российских туристов к концу мая.