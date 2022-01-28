Аэропорт «Пулково» снова стал лучшим по качеству обслуживания

Петербургский аэропорт «Пулково» возглавил рейтинг ASQ ACI по общей удовлетворенности пассажиров качеством обслуживания. Как сообщили в комитете по транспорту, «Пулково» опередил в рейтинге 93 других европейских аэропорта. Лучшим он становится не в первый раз.

Пассажиры оценивали аэропорты, участвующие в составлении рейтинга, по 34 критериям. Пулково признан лучшим по 29 из них.

Среди критериев оценки были безопасность, тщательность досмотра, комфортность зон ожидания, чистота терминала, услуги бизнес-салонов, парковочный комплекс, Wi-Fi, доступность ресторанов и магазинов, а также другие важные для пассажиров параметры.