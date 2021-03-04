Аэропорт Пулково стал лучшим в Европе

Главный аэропорт Северной столицы признан самым лучшим в Европе по качеству обслуживания пассажиров. Об этом сообщает Международный совет аэропортов.

Согласно данным оценивания, Пулково признан лучшим в категории аэропортов, обслуживающих до 25 млн пассажиров за год. Примечательно, что аэропорт оценивался по 34 критериям. Однако наиболее важным критерием в рейтинге этого года стала адаптивность руководства к новым условиям в период пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией. Этот пункт уточнил Луис Фелипе де Оливейра, генеральный директор ACI World.

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