Прямые рейсы в Тунис запустят из Петербурга

В тунисский Монастир из петербургского аэропорта Пулково запустят дополнительные рейсы. По данному направлению первые самолеты отправятся в среду, 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Дополнительные воздушные судна будут летать два раза в неделю - по вторникам и пятницам. По вторникам пассажиры будут прилетать в Пулково в 05:00, а из Петербурга вылет будет совершаться в 06:00. По пятницам рейс будет прибывать в Петербург в 01:15, а вылетать из Северной столицы в 02:15.

Город Монастир является воздушными воротами в Тунис для туристов со всего мира. Этот морской курорт знаменит своими древнями мечетями и крепостями, пляжами и центрами талассотерапии.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из Петербурга запустят прямые рейсы до Сочи и Хургады. Эти рейсы будет выполнять российская авиакомпания iFly.