Из Петербурга запустят прямые рейсы до Сочи и Хургады

В аэропорту "Пулково" Петербурга запустили рямые рейсы до города Хургада в Египте, а к концу этой недели появится и прямое авиасообщение с Сочи. Эти рейсы будет выполнять российская авиакомпания iFly.

Как сообщает АБН, перелет на популярный курорт Красного моя можно приобрести в составе туристической путевки. На десять дней рассчитана программа туров. По информации пресс-службы аэрпорта, с 23 июля запустится прямое авиасообщение с Сочи. Жители Петербурга смогут улететь в Сочи новым рейсом до конца сентября. Вылеты будут проводить по вторникам и субботам - в 14:55 и в 16:15, соответственно.

Оба рейса будут проводить на самолетах Airbus А330 - они вмещают вплоть до 378 пассажиров. Для покупки доступны авиабилеты "Промо", "Плюс" или "Премиум" в зависимости от тарифного плана.