Жители Петербурга назвали самые любимые туристические места в городе

Петербуржцы рассказали, какие новые туристические объекты больше всего привлекают их внимание. Совместно с "Единой картой петербуржца" опрос провел "Петербургский дневник".

Больше всего жителей Петербурга среди новых точек привлекает Новая Голландия. 20% респондентов проголосовали за это пространство. Также горожане отметили "Остров фортов" в Кронштадте с 18% голосов, "Севкабель Порт" с 15%, "Лахта Центр" с 11%. При этом популярность потеряли Никольские ряды и общественное пространство внутри "Гостиного двора" с 9%, деревянная набережная в Приморском районе с 7%, а также общественное пространство "Ленфильм" с 6%.

По словам четверти респондентов, они посещали подобные пространства хотя бы раз в год. 28% из проголосовавших заявили, что бывают в подобных местах от одного до трех раз в год, еще 13 процентов опрошенных бывают там 3-5 раз в год. При этом 14% из опрошенных никогда не были в новых туристских точках города.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что реставрационные и ремонтные работы остановили в "Новой Голландии".