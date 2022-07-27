С 5 августа запустят новый поезд между Петербургом и Самарой

Новый поезд между Петербургом и Самарой запустит федеральная пассажирская компания. Из Самары он будет отправляться 5 августа а в обратном направлении уже 6 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Поезд №63/64 будет курсировать через день. Из Самары состав будет отходить в 01:20 по московскому времени, начиная с 5 августа. Н маршруте будут остановки в Коврове, Владимире, Москве, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Сызрани и Саранске.

В Петербурге с Московского вокзала поезд начнет ходить в направлении Самары в 22:30, начиная с 6 августа.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что поезд "Аллегро" не будет ходить между Петербургом и Хельсинки. Движение поездов между городами остановили в конце марта. При этом в Финляндии заявили о "нецелесообразности" данного маршрута. Об этом рассказали в пресс-службе железнодорожной компании VR.