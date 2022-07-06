Поезд "Аллегро" не будет ходить между Петербургом и Хельсинки

После снятия коронавирусных ограничений не собираются возобновлять движение поездов "Аллегро" в Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании VR.

Напомним, что Финляндия еще 30 июня отменила запрет на въезд для иностранцев. Россия же с 15 июня сняла ограничение на пересечение границ. Однако петербуржцам по-прежнему не удастся отправиться в соседнюю страну на поезде. После снятия ковидных мер поезд "Аллегро" Петербург-Хельсинки.

Движение поездов между городами остановили в конце марта. При этом в Финляндии заявили о "нецелесообразности" данного маршрута.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что с Финляндского вокзала в Петербурге отправился последний поезд «Аллегро». 27 марта с Финляндского вокзала отправился последний поезд «Аллегро». В столицу Финляндии он прибудет к 19:00. Теперь у петербуржцев и граждан РФ не будет возможности посетить северного соседа без «специальных оснований».