Кронштадт могут закрыть для туристов на машинах и автобусах

Въезд в центр Кронштадта собираются ограничить из-за большого потока туристов. Местным жителям начали мешать заполненные автомобилями и автобусами дворы. Об этом заявил глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

По его словам, даже в будние дни в город приезжает множество туристов. В Кронштадте уже работает шесть гостиниц и 52 точки общественного питания. Однако ширина улиц, несмотря на интерес гостей, осталась на уровне XVIII века. Поэтому у местный жителей возникают трудности, когда все дворы заполняются машинами приезжих.

Довганюк считает, что необходимо рассмотреть вопрос о въезде в исторический центр. Он призвал туристов ходить, а не ездить на таких небольших расстояниях. Как сообщает "Интерфакс", на Кронштадтском шоссе есть автостоянка на 113 машиномест, а скоро появится еще одна.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржцы смогут отправиться в Кронштадт с помощью мультимодального маршрута