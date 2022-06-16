В Пулково 16 июня отменили шесть рейсов

Шесть рейсов отменили в четверг, 16 июня, в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает онлайн-табло воздушной гавани.

В 03:10 и в 07:20 должны были вылететь рейсы в Анталью авиакомпании "Азур Эйр". Также отменили рейс на 04:45 до Самарканда. Перелет должна была выполнять компания Qanot Sharq.

Кроме того, отменили рейсы в Хургаду и Даламан от компании "Азур Эйр" и в Нур-Султан компании "Скат".

Рейс из Пулково в Сочи от "Уральских авиалиний", назначенный на 08:45" задержится на 40 минут. Кроме того, на два часа опоздает с вылетом рейс в Ургенч авиакомпании Uzbekistan Airways. На 50 минут позже вылетит рейс в Даламан от Turkish Airlines.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что с 1 июня запустили регулярные рейсы из Петербурга во Владивосток.