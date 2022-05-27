С 1 июня запустят регулярные рейсы из Петербурга во Владивосток

Между Петербургом и Владивостоком запустят прямые рейсы. Летать между городами можно будет два раза в неделю. Об этом сообщается в телеграм-канале "Аэрофлота".

Регулярные полеты начнут выполнять уже с 1 июня. Доставлять пассажиров будут на лайнерах Boeing 777.

Вылет из Петербурга будет проходить по средам и воскресеньям. Отправление будет в 17:15, а прилет в 08:50. В обратном направлении пассажиров будут доставлять по четвергам и понедельникам. Вылет будут производить в 11:45, а прилет в13:25.

Такие рейсы предусматривают субсидированные тарифы для льготников.