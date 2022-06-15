Прямое авиасообщение между Петербургом и Актау откроет SCAT Airlines

Из Пулково в Казахстан каждую неделю начнут летать прямые рейсы. Каждую субботу их будет осуществлять авиакомпания SCAT Airlines.

Из Петербурга в Актау самолеты SCAT Airlines будут летать, который расположен на берегу Каспийского моря. Из Пулково каждую субботу рейс будет вылетать в 23:00, а в Казахстан прилет намечен на 04:30.

Обратный рейс из Актау будет совершаться в 20:30, а прилет в Петербург запланирован на 22:00. Предполагается, что Каспийское море будет привлекать множество туристов, ведь вода в нем прогревается до 23 градусов тепла.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что авиакомпания AZAL запустит рейсы из Петербурга в Баку. Это будет первый рейс авиакомпании AZAL по этому направлению с начала пандемии коронавируса. Перелеты будут совершать по четвергам и воскресеньем на лайнере Airbus A320.