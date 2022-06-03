Авиакомпания AZAL запустит рейсы из Петербурга в Баку

В Петербурге из аэропорта Пулково с 16 июня снова запустят перелеты в Баку, столицу Азербайджана. Стоит отметить, что это будет первый рейс авиакомпании AZAL по этому направлению с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба петербургского аэропорта.

В собщении говорится, что перелеты будут совершать по четвергам и воскресеньем на лайнере Airbus A320. Вылет из Петербурга будут проводить в 23:10, а прилет в 03:45. Из Баку до Петербурга будут вылетать в 19:00, а прилет запланирован на 22:10. Время указано местное для Петербурга и Баку.

По информации пресс-службы Пулково, на рейсах авиакомпании можно такде улететь в Актау, Тбилиси, Дубай, Ташкент, Стамбул и Тегеран.