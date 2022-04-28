В Петербурге туристические организации получат налоговые льготы

Меры поддержки для туристического бизнеса поддержало Законодательное собрание Петербурга на сегодняшнем заседании, которое проходит 28 апреля в Мариинском дворце. Пакет мер предложило правительство города.

Освободят от налога на имущество гостиницы, отели, санатории и курорты. Кроме того, это коснется и операторов морских терминалов, которые обслуживают паромные и круизные суда, туристические агентства, а также собственников коммерческой недвижимости, которые сдают его ведущим туристический бизнес организациям.

Также парламентарии предложили снизить ставки по урощенной системе налогообложения для определенных фирм.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Петербург находится на втором месте по популярности туристического бронирования на летние даты. Первое место занимает Краснодарский край.