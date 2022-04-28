Петербург на втором месте для летнего отдыха в России

Петербург находится на втором месте по популярности туристического бронирования на летние даты. Первое место занимает Краснодарский край. Об этом на заседании Законодательного собрания рассказал глава городского комитета по экономической политике Валерий Москаленко.

По его словам, по итогам 2019 года объем туристического потока в Петербурге составил 10,1 млн человек, а в 2020 году упал в трое и составил 3,9млн человек. В прошлом же году поток туристов вырос до 6,1 млн человек. Отмечается, что российских туристов из них 5,8 млн.

Председатель комитета заявил, что в текущем году город рассчитывает, что поток туристов сохранится хотя бы на уровне прошлого года. Он уточнил, что сейчас Петербург на втором месте по популярности бронирования на лето.