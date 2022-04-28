С 29 апреля Nordwind запустит полеты между Петербургом и Махачкалой

Прямое сообщение между Петербургом и Махачкалой запустит авиакомпания Nordwind Airlines. Полеты стартуют с 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы».

Планируется до шести рейсов в неделю. Из Петербурга самолеты будут отправляться утром и днем, а обратно из Махачкалы также в дневное время.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что акция «Гостеприимный Петербург» откроет сезон летнего туризма. В этом году она будет проходить уже в четвертый раз и станет рекордной по количеству предложений.