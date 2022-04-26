Акция «Гостеприимный Петербург» откроет сезон летнего туризма

Традиционная социальная акция «Гостеприимный Петербург» готовится к старту. В комитете по развитию туризма пояснили, что в этом году она будет проходить уже в четвертый раз и станет рекордной по количеству предложений.

Всего для петербуржцев и туристов готовят свыше 18 тысяч пригласительных билетов. Использовать их участники акции смогут в период с 30 апреля по 10 мая. В акции участвуют Российский этнографический музей, Русский музей, Государственный музей истории религии, Музей железных дорог, ГМЗ «Гатчина» и многие другие. Также горожанам доступна возможность посещения мультимедийного павильона на Дворцовой площади с 30 апреля по 2 мая. Он станет центральной точкой праздника, а его посещение возможно только по предварительной регистрации.

Записывать на экскурсии в социальных сетях Visit Petersburg участников акции будут до 28 апреля. Все пригласительные будут предоставлены бесплатно.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в праздничные дни в городе пройдет фестиваль ледоколов.