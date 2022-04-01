В Петербурге штраф для безбилетников могут увеличить до 2,5 тысяч рублей

В Петербурге штраф для безбилетников хотят увеличить в пять раз. За проезд "зайцем" сейчас нарушителя платят 500 рублей в наземном транспорте и 1000 рублей в метро. Об этом сообщает комитет по транспорту города.

В ведомстве считают, что для повышения уровня сознательности, штраф стоит увеличить хотя бы до 2,5 тысяч рублей. Отмечается, что соответсвующие правки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" уже подготовлены комитетом. Документ находится на согласовании с ИОГВ.

В первый день введения транспортной реформы контролеры-ревизоры проводят разъяснительные беседы и не штрафуют безбилетников.