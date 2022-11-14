Сторонников льгот на парковку для жителей центра Петербурга сравнили с Волан-де-Мортом

С 1 ноября зона платной расширилась и на Адмиралтейский район. Там появилось более 11 тысяч парковочных мест. Ко всему прочему изменились возможности использования парковочных разрешений для петербуржцев, и пока в Центральном районе разрешения на льготную парковку действуют на всей территории, то в Адмиралтейском они действуют только в границах муниципалитета.

Данное разделение вызвало бурные споры в сети, одни требуют не ограничивать жителей центра, другие сравнивают оппонентов с Тем кого нельзя называть.

Известный активист Центрального района Ярослав Костров опубликовал в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте» открытое письмо, в котором просит снять ограничения на парковочные разрешения. Свою просьбу он аргументирует тем, что жителям центра приходится ездить в соседние муниципалитеты, в которых их разрешения не действуют. Конечно есть те, кто поддержали его, но нашлись и те, кто не согласен с этой инициативой.

Петербуржцы выразили свое недовольство по поводу того, что они вынуждены платить больше, лишь потому, что живут не в центре города. К своим комментариям пользователи прикрепляли мемы и сравнивали противников ограничений с Волан-де-Мортом, который в Гарри Поттере выступал за привилегии только для «своих» волшебников.

Отметим, что за ограничения выступают и автоэксперты, которые полагают, что отсутствие ограничений может привести к "элитизации" центра города.