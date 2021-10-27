В нерабочие дни стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга не изменится

Об этом 26 октября сообщила пресс-служба Комитета по транспорту в официальном телеграм-канале «Начальник транспортного цеха».

В Петербурге в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года не будут менять стоимость проезда в общественном транспорте. Ранее в интернете распространился фейк о том, что стоимость билета в метрополитене подорожает в 10 раз, в наземном транспорте — в 5 раз.

«В нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику выходного дня», — пишет пресс-служба Комтранса.