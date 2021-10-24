В Петербурге начали проверку из-за массовой задержки электричек

Об этом 23 октября сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.
В Петербурге будет проводиться проверка массовой задержки пригородных электропоездов на Финляндском вокзале 23 октября. Транспортная прокуратура уже предположила причину происшествия.
«По предварительным данным, причиной задержки послужил обрыв контактной сети грузового электровоза», — пишет пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
С полудня до двух часов дня 23 октября электрички приозерского и ладожского направлений задерживались до двух часов. ОЖД не объясняло причину происходящего. Теперь надзорный орган будет выяснять не нарушались ли права пассажиров.