Число нарушений ПДД В Петербурге сократилось в два раза после появления комплексов фиксаций

Об этом 15 октября сообщает пресс-служба администрации Петербурга

В Петербурге новые комплексы фиксации нарушений ПДД помогли повысить безопасность на дорогах. За первые несколько месяцев работы численность правонарушений снизилась в два раза.

Например, на Индустриальном проспекте комплекс видеофиксации в июле зафиксировал 18 765 превышений скорости, в августе — 12 920, а в сентябре — всего 8 591. Так же численность нарушений ПДД снизилась на Воскресенской набережной, Богатырском проспекте и на Московском шоссе.

«Уже первые месяцы показали, что в местах установки новых комплексов фотовидеофиксации стало гораздо меньше нарушений, – рассказал губернатор города Александр Беглов. – Они отлично справляются со своей профилактической задачей, а наши дороги становятся безопаснее и для автомобилистов, и для пешеходов. Работа по увеличению в городе количества таких комплексов будет продолжена и в следующем году».