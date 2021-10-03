На Невском проспекте проехала колонна мотоциклистов

В Петербурге мотоциклисты не смогли согласовать мотопарад и неофициально закрыли сезон, проехав колонной по Невскому проспекту. Их сопровождало два сотрудника ДПС на мотоциклах.

Байкеры Петербурга ежегодно закрывают сезон мотопарадом в Центральном районе. В этом году мероприятие хотели провести 25 сентября. В намерении сообщество поддерживали власти города, в частности спецпредставитель губернатора Григорий Путинцев. Во время передачи документов в ГИБДД соответствующий комитет Смольного не уложился в сроки, поэтому начальник управления ГИБДД запретил проводить мотопарад, хотя мотоциклисты вовремя отдали все документы, за 23 дня до события. В итоге, байкерам пришлось закрывать сезон самостоятельно, без обещанной поддержки властей.

Так же мотоциклисты утверждают, что из-за неорганизованности властей они потеряли деньги: «Все Открытия и Закрытия мотосезонов делаются за счет средств простых питерских мотоциклистов, и бюджет не мал. Одно только согласование ОДД (схема организации дорожного движения), это когда мы с вами под знак заезжаем на Дворцовую и когда с левым поворотом уезжаем, — 120т.р.», — написал во «ВКонтакте» вице-президент Ассоциации мотоциклистов Петербурга Михаил Некрасов.