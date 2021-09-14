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В Петербурге 14 сентября открылось движение по Шуваловской развязке ЗСД

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© Фото: Pixabay

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Транспортная развязка, которая соединяет ЗСД с Шуваловским проспектом, начала свою работу 14 сентября 2021 года.

Об этом 14 сентября сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге 14 сентября завершили работы на транспортной развязке, которая соединяет Шуваловский проспект и ЗСД. Участие в церемонии открытия дорожного движения принял губернатор Петербурга Александр Беглов.

Транспортная развязка должна разгрузить улицы Планерную и Савушкина. Жители Юнтолово и Каменки с помощью нее смогут ездить в центр и обратно. 

«В перспективе, после пробивки Шуваловского проспекта до Приморского шоссе, развязка создаст транспортную связь на участке Приморское шоссе — ЗСД — улица Парашютная, обеспечив дополнительный выезд с Приморского шоссе в северную часть города», — рассказали городские власти. Еще одна цель — разгрузить развязку ЗСД с Богатырским.

С открытие развязки, оператор оператор ЗСД «Магистраль Северной столицы» меняет границы тарифных зон проезда и расширяет тарифное меню. Водителям доступны три направления: заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД (Север); заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону Богатырского проспекта, съезд с ЗСД на Шуваловский проспект при движении с юга.

Для водителей легковых автомобилей и мотоциклов разовая стоимость одной зоны составит 200 рублей.

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